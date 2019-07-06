وقع هبوط أرضي على طريق "السنطة - شرشابة" في الغربية، اليوم، نتيجة كسر في خط المياه الرئيسي أمام مجمع المدارس.

وأصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته بضرورة صيانة وإصلاح ماسورة المياه المحطمة، بسبب هبوط أرضي مفاجئ نتيجة كسر في خط المياة الرئيسى أمام مجمع المدارس، وفقا لبيان صادر عنه، اليوم.

وانتقل المحاسب أحمد المغاوري، نائب رئيس مجلس مدينة السنطة، إلى مكان الهبوط الأرضي أمام مجمع المدارس على طريق "السنطة – شرشابة"، ووجه بتشكيل فريق عمل من الفنيين والمتخصصين فى صيانه الهبوط الأرضي.

وقال محافظ الغربية إنه تمت السيطرة على الموقف وإحلال وتجديد خط مياه الشرب والصرف الصحي، تلبية لرغبات المواطنين.