نجحت مباحث التموين بالغربية، اليوم، في مصادرة ألف لتر سولار و160 لتر بنزين مدعم فى حملة تموينية بشوارع قرية المنشأة الجديده بمركز السنطة قبل بيعها في السوق السوداء للجمهور.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير إدارة مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم "سامى.ص.ر"، 32 سنة، بحوزته ألف لتر سولار مدعم معبأ مخزن بقرية المنشأة الجديدة بالسنطة، قبل بيعهم بالسوق السوداء للجمهور.

كما تم ضبط 160 لتر بنزين مدعم بكشك لبيع زيوت السيارات على طريق ميت "ميمون - شنراق" بالسنطة ملك "السيدة.ا.ا"، 46 سنة، وتم التحفظ على المضبوطات.

حُررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.