قررت جامعة حلوان، تحصيل جميع المصروفات عن طريق فيزا الدفع المقدم، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، تيسيرا على طلاب الثانوية العامة في سدادها للمصروفات الخاصة باختبارات القدرات.

وينشر "الوطن" الخطوات التالية لطرق السداد للمصروفات:

- على الطالب استخراج فيزا الدفع المقدم من البنك الأهلي المصري، يمكن للطالب الحصول عليها من أي فرع من فروع البنك مجانا بدون مقابل مع التأكد من تفعيلها.

- تواجد مناديب في كافة الكليات من البنك لتسليم الفيزا للطلاب مفعلة.

- يتوجه الطالب بعد الحصول على الفيزا إلى أقرب ماكينة إيداع بنك أهلي ويقوم بإيداع مبلغ الرسوم المقررة مبلغ 400 جنيه لكل اختبار قام الطالب بحجزه.

- يدخل الطالب على الموقع التالي الخاص بالتنسيق للحصول علي كود دفع الرسوم الخاصة به.

- يكون للطالب كود دفع مختلف لكل كلية مسجلة فيها لأداء الاختبار.

- على الطالب إظهار إيصال الحجز المطبوع من على موقع التنسيق لمندوب البنك عند استلام الفيزا.

- يمكن للطالب الآن سداد الرسوم بإحدى الطرق الآتية:

1- ماكينة pos الموجودة في الكلية "في نفس يوم استخراج الفيزا".

2- موقع البنك الأهلي المصري على الإنترنت "في اليوم التالي لاستخراج الفيزا".

3- برنامج الموبايل "m visa" في اليوم التالي لاستخراج الفيزا.

- يوجد شرح مفصل لكيفية السداد بالطريقة رقم 2-3 على الموقع السابق ذكره.

- بعد ذلك يمكن للطالب أداء الاختبار في الكلية.