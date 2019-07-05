بوفون وجدول أمم أفريقيا ونهائي كوبا أمريكا.. أبرز تريندات "جوجل"

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بوفون

عاد جيانلويجي بوفون، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، رسميا، إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي، بعد عام واحد قضاها خارج أسوار تورينو.

ووقع الحارس الإيطالي المخضرم بوفون اتفاقًا مع إدارة السيدة العجوز يمتد حتى 30 يونيو 2020، بعدما كان قد رحل عن الفريق في 19 مايو 2018 للبي أس جي.

رسميا بوفون يعود إلى يوفنتوس.. والنادي: مرحبا بك في بيتك

"النشرة الأوروبية" هو تقرير رياضي صباحي يومي ينشره "الوطن سبورت"، ويسلّط الضوء على أبرز الأحداث الكروية العالمية، سواء على مستوى المنافسة على البطولات ونتائج المباريات وآخر الأخبار المتعلقة بسوق انتقالات اللاعبين.

النشرة الأوروبية عودة لامبارد إلى تشيلسي.. سر الاحتفال الغامض وعودة بوفون

اجتاز جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان السابق، الكشف الطبي في نادي يوفنتوس الإيطالي، استعدادا لإعلان انضمامه بشكل رسمي، عقب موسم واحد من قيامه بدور الحارس البديل مع الفريق الباريسي.

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحارس خضع للكشف الطبي تمهيداً لانضمامه، وذلك ليكون الحارس البديل للبولندي فويتشيك تشيزني، الأول للسيدة العجوز، في صفقة بلغت 55 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين متغيرات، حسب ما ذكرت ماذكرت عدد من التقارير الصحفية.

تمهيدا للعودة.. بوفون يجتاز الكشف الطبي في يوفنتوس

جدول امم افريقيا

تنطلق اليوم الجمعة أول مباراتين بمرحلة دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل، حيث يلتقي منتخب المغرب مع نظيره بنين في السادسة مساء، فيما يلتقي أوغندا مع السنغال في التاسعة مساءً.

واختتمت منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية لعام 2019، والتي تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

حصاد مجموعات أمم أفريقيا.. مصر علامة كاملة و4 منتخبات صعدت من بوابة أفضل ثوالث

انتهت منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية لعام 2019، والتي تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وشهد دور المجموعات العديد من الأرقام، والتي كان أبرزها حصول المنتخب الجزائري على لقب أقوى هجوم، بعدما سجل لاعبيه 6 أهداف في 3 مباريات فقط، فيما سيطر المنتخب الوطني المصري على لقب أقوى دفاع رفقة منتخبات الجزائر والمغرب والكاميرون، إذ لم تستقبل شباكهم أي هدف خلال 3 مباريات.

حصاد دور مجموعات أمم إفريقيا أرقام مميزة للثلاثي العربي.. وتألق خاص للثنائي المصري

نهائي كوبا امريكا

أعلن الاتحاد البرازيلى لكرة القدم، غياب ويليان جناح السامبا في المباراة النهائية لكوبا أمريكا، أمام منتخب بيرو، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

جاء هذا بعد إصابة "ويليان"، في مباراة نصف النهائي أمام الأرجنتين، والتي انتهت بفوز البرازيل بهدفين دون رد.

رسميًا.. ويليان يغيب عن البرازيل في نهائي كوبا أمريكا