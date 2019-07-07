ماتفوتكش| السيسي يصل النيجر.. وخروج منتخب مصر من "أمم أفريقيا"

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي يصل إلى النيجر لرئاسة القمة الأفريقية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى النيجر لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية التي تستضيفها العاصمة نيامي، وأوضح راضي أن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ.

لجنة لربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية كل 3 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارا بتولي لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما سيجرى مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري.

خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا 2019.. بطولة المفاجآت

فجر منتخب جنوب أفريقيا كبرى مفاجأت البطولة بإقصاء منتخب مصر من البطولة بعد الفوز عليه بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16، وتأهل منتخب جنوب أفريقيا لربع نهائي البطولة ليواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل، فيما ودع الفراعنة البطولة من ثمن النهائي.

القصة الكاملة لاستقالة مجلس هاني أبو ريدة بعد توديع منتخب مصر أمم أفريقيا 2019

ودع منتخب مصر الأول لكرة القدم، بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تقام على أرض الحضارة، في الفترة من 21 يونيو الماضي، وحتى 19 من شهر يوليو الجاري، وفور خسارة منتخب مصر بساعات قليلة، أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

سفير بريطانيا في واشنطن: رئاسة ترامب "تتحطّم وتحترق"

وصف السّفير البريطاني في الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بأنّهما "غير كفوئين" وبأنّ أداءهما "معطّل بشكلٍ غير مسبوق"، وفقًا لمذكّرات دبلوماسيّة مسرّبة نشرتها الأحد صحيفة "ذا ميل أون صنداي".

تقدم في المحادثات بين أمريكا وطالبان قبيل زيارة عمران خان لواشنطن

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، أمس السبت، أن الجولة السابعة من محادثات السلام التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة طالبان هي "الأكثر إنتاجية" حتى الآن، حيث جدد ذلك الحديث حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بالتوازي مع زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الباكستاني لواشنطن.

"التموين" تقرر تخفيض سعر المكرونة ببطاقات الدعم

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات على تخفيض سعر كيلو المكرونة بالمنظومة التموينية ليصبح 7.25 بدلاً من 8 جنيهات، وتخفيض سعر النصف كيلو مكرونة للمستهلك النهائي لتصبح 3.65 جنيه بدلاً من 4 جنيهات.

10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي تدخل الخدمة في القاهرة

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه جرى استلام أول دفعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 10 من إجمالي 121 أتوبيسا تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول في الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي والموافق 6 من يوليو ومرور 1050 عاما على إنشائها وفي سبيل حرصها على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها.

حبس قاتل جاره في مشاجرة بشبرا الخيمة.. والتصريح بدفن المجني عليه

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، أمس، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس عامل أحذية لقتله جاره محاسب في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة والزوجات، وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المجني عليه عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

مهرجان قرطاج يعلن مشاركة لطيفة بحفل خلال دورته الـ55

أعلنت إدارة مهرجان قرطاج، في دورته الـ55، عن حفل للفنانة لطيفة يوم 19 يوليو الجاري، بعد غيابها سنوات طويلة عن المهرجان،

وأعلنت لطيفة منذ أيام عبر حسابها الخاص بتويتر، غضبها الشديد بسبب إلغاء حفلين لها بتونس، دون أية أسباب واضحة، وقد وصل صوت لطيفة لرئيس الثقافة التونسي، وتم بالفعل إدراج اسم لطيفة ضمن قائمة الفنانيين المشاركين بمهرجان قرطاج.