طلاب الثانوية العامة عن اختبار القدرات: ملحقناش نذاكر

شكا عدد من طلاب الثانوية العامة، من المدة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم العالي لأداء اختبارات قدرات كلية الإعلام، والتي تم تطبيقها لأول مره في عدد من كليات الإعلام، إذ إنّ الاختبارات تتطلب أن يكون الطالب لديه حصيلة من المعلومات العامة التي تخص مجالات السياسة والاقتصاد والمهارات الصحافية، ومتابعة الأحداث الجارية.

"ملحقناش نكون حصيلة معلوماتية".. هكذا بدأت أمنية فتحي الطالبة في الشعبة الأدبية حديثها لـ"الوطن"، موضحة أنّها لم يكن لديها الوقت الكافي لتكوين الحصيلة المعلوماتية، إذ ظلت لمدة عام كامل تدرس منهجها الدراسي ولم يكن لديها الوقت لفعل أي شيء آخر.

من جانبها، قالت هاله أحمد الطالبة بالشعبة الأدبية، إنّ الكلية لم تحدد أي من المراجع للاطلاع على المعلومات المطلوبة، مشيرة إلى أنّه من الصعب على طالب الثانوية العامة الذي تعود على حفظ منهج محدد أنّ يكون على قدر كاف من تجميع المعلومات المطلوبة، قائلة: "كان المفروض يتحددلنا إيه هي المعلومات المطلوبة عشان نقدر نطلع عليها".

وفي سياق متصل، قال محمد إبراهيم الطالب بالشعبة العلمية، إنّ كلية الطب كانت حلمه منذ الصغر، وكان يضع خطة بديلة حال لم يحصل على المجموع المناسب، قائلا: "من صغري وأنا بحلم بكلية الطب، بس كنت بفكر أحط خطة بديلة لو معرفتش أدخلها، ولقيت نفسي حابب مجال الإعلام"، مشيرا إلى أنّه رغم عدم استعداده الكافي للاختبارات إلا أنّه يرغب في أدائها.