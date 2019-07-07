عودة العائلات المهجرة إلى منازلها في القصير السورية بعد 7 سنوات نزوح

عادت الدفعة الأولى من أهالي القصير في ريف حمص الغربي بسوريا إلى مدينتهم بعد 7 سنوات على نزوحهم عنها وست أعوام على تحريرها، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم، وضمت الدفعة 425 عائلة وألف شخص.

وكان محافظ حمص طلال البرازي، قال إنه بدءً من يوم الأحد ستبدأ رحلات العودة لمدينة القصير ‏بعد غياب 7 سنوات، وذلك في إطار الجهود الحكومية وخطة محافظة حمص بإعادة الأهالي المهجرين إلى منازلهم ‏وقراهم المحررة من الإرهاب.

محافظ حمص: تدابير لعودة المزيد من ‏الأهالي.. وخطة لتأمين الخدمات

وأكد البرازي، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لعودة المزيد من ‏الأهالي إلى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، وسيتم لاحقا البدء بالتحضير لدفعات قادمة، مشيراً إلى أن ‏المؤسسات الخدمية بالمحافظة بدأت بوضع خطة لتأمين الخدمات الرئيسية لمدينة ‏القصير بالتزامن مع بدء عودة الأهالي.‏

واتفق وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الدولي إلى سوريا، أول أمس، على إطلاق عمل اللجنة الدستورية بسوريا قريبًا، في محاولة لإيجاد حل للأزمة السورية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن إطلاق عمل اللجنة الدستورية يمثل خطوة حاسمة على طريق العملية السياسية في سوريا.

ونقلت الخارجية الروسية في بيان، عن "لافروف"، قوله خلال لقائه المبعوث الدولي إلى سوريا، جير بيدرسون، إن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، يمثل خطوة حاسمة على طريق إطلاق العملية السياسية في سوريا، معبرًا عن قناعته بأن اللجنة الدستورية ستبدأ عملها قريبًا.