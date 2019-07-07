يلتقي منتخبا مدغشقر والكونغو، اليوم، في إطار مباريات دور الـ16 ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.

وتقام مباراة مدغشقر والكونغو، على استاد الإسكندرية، في تمام الساعة 6 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة على قناتي "بين سبورتس" المُشفرة، و"تايم سبورت" المصرية، التي أطلقت خصيصًا لتغطية البطولة في نسختها الثانية والثلاثين.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" الحكم المغربي نور الدين الجعفري لإدارة المباراة بمساعدة لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد وحكم رابع رضوان جيد، وتعليق التونسي نوفل باشي.