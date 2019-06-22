مادلين طبر: فخورة بافتتاح كأس الأمم الإفريقية المشرف

أعربت الفنانة مادلين طبر، عن سعادتها الشديدة، بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر، قائلةً: "أنا فخورة جدًا، وعايشة فوق السحاب بسبب هذا الافتتاح المشرف الرائع المنضبط، بحضور رئيسنا السيسي".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، مقدمة برنامج "ست الستات"، عبر شاشة "صدى البلد": "أعتب فقط على الهندسة الصوتية، وكان يجب أيضًا أن يُجرى اتخاذ أكثر من لقطة وكادر للرئيس السيسي والجمهور وخاصة السيدات".

وتمنت "مادلين"، أن يستكمل منتخب مصر نجاحاته، وأن يكرر فوزه الذي حققه على منتخب زيمبابوي

وانطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في النسخة رقم 32، مساء أمس الجمعة، والتي تقام بمصر بمشاركة 24 منتخبا، حيث نجح المنتخب الوطني في الفوز بهدف نظيف على منتخب زيمبابوي.

ويشارك في نهائيات إفريقيا 24 منتخبا، هي: مصر وزيمبابوي والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، جنوب إفريقيا، أوغندا، بنين، موريتانيا، مدغشقر، كينيا، ناميبيا، غينيا، بيساو، أنجولا، تنزانيا، وبوروندي.