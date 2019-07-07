أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، تحصين 52 ألفًا و34 رأسًا ماشية من الأبقار والجاموس، ضمن الحملة القومية الثانية لعام 2019، للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت من السبت 22 يونيو الماضي، حتى الخميس الماضي.

ووجه الأنصاري، جميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتقديم الدعم اللازم للحملة، مشيرًا إلى أهمية حث المواطنين وتوعيتهم لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، لتحقيق أهداف الحملة القومية والوصول إلى النتائج المرجوة، وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وقال الدكتور عصام أحمد عرفة، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، إن الحيوانات التي تم تحصينها بلغت 38253 من الأبقار، و13781 من الجاموس، مؤكدًا أنه تم تسجيل وترقيم 5260 رأسًا ماشية جديدة لم تكن مسجلة ومرقمة خلال الحملات السابقة.

وأكد عصام، تنفيذ 50 ندوة إرشادية خاصة بأعمال الترقيم والتسجيل والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع منذ بداية الحملة، مشيرًا إلى تقديم العلاج إلى 1422 رأسًا ماشية من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة في ربوع المحافظة، وتم الكشف على 2758 حيوانًا قبل الذبح خلال تلك الفترة.