قال الدكتور خالد حسن محمد بكري، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، إنه جرى الانتهاء من تحصين 36 ألف رأس ماشية وأغنام، منذ انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى توفير الأمصال الكافية لعملية التحصين، منوها بأن سعر الجرعتين للماشية 17.25 جنيه، وللأغنام 11.25 جنيه، لافتا إلى أن عملية التسجيل والترقيم، المصاحبة لعملية التحصين ستجري لجميع الحيوانات التي لم يتم تسجيلها من قبل.

وناشد جميع المربيين الاستجابة إلى للجان التحصين الماشية، والتأكيد على التحصين كل 4 أشهر للوقاية.

وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، أنه جرى توزيع باقي أعضاء اللجان للتحصين للتنقل من منزل لأخر لتحصين جميع الماشية والعجول الصغير ذات الثلاثة أشهر التي لم يسبق تحصينها من قبل، سوف يتم تحصينها بجرعة أولى، ويتم إعادة تحصينها بجرعة تنشيطية للحمى القلاعة بعد شهر، لتجنب خطورة هذا المرض الذي يؤثر على العجول الصغيرة، ويسجل ذلك في بطاقة التحصين.

وأكد على انتظام سير العمل بالحملة القومية الثانية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع.