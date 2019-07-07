عبد الغفار يشارك في اختيار الفائز بمسابقة إنشاء "بيت مصر" في باريس

غادر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد، متوجها إلى باريس للمشاركة في أعمال لجنة التحكيم الثانية لاختيار الفائز في مسابقة "إنشاء بيت مصر" من بين الشركات الخمس التي وقع عليها الاختيار، وذلك خلال الفترة من 7 لـ9 يوليو الجاري.

مقرا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية

وأشار "عبد الغفار" إلى أن مشروع "بيت مصر"، يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة الثقافية والتعليمية والبحثية، مؤكداً اعتزاز مصر بهذه العلاقات، مثمنا دور الخارجية المصرية وتعاونها الدائم لتوقيع عقد إنشاء هذا المشروع، والذي يعد نافذة حضارية مهمة، تعكس حجم الاهتمام الذي توليه مصر لأبنائها المبتعثين في الخارج.

وأوضح "عبد الغفار" أهمية وجود بيت لمصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، فسيكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، فضلًا عن استضافة الباحثين والعلماء والفنانين المصريين جنبا إلى جنب للباحثين من الدول الأخرى، مما يسمح بالانخراط الثقافي والحضاري، والابتعاد عن التطرف والعنصرية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن هذا المشروع يمثل تعزيزًا لدور مصر الثقافي والتعليمي في الخارج، مشيرًا إلى أنه لن يقتصر دوره على استقبال الطلبة المصريين الدراسين في فرنسا، بل يمتد ليصبح نقطة التقاء للنشاط الثقافي والحضاري المصري بباريس، بالإضافة إلى دوره المهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلبة والباحثين المصريين لتوفير المسكن اللائق لهم، مؤكدًا أنه من المنتظر الانتهاء من هذا المشروع بعد ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور خالد عبد الغفار مع رئيس هيئة الفضاء الفرنسي، للتباحث حول آليات التعاون بين مصر وفرنسا في مجال علوم الفضاء.

يذكر أنه تم التعاقد بين جمعية "بيت مصر" وشركة "Oskaprod" الاستشاري المبرمج لمشروع إنشاء "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، ليكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، وذلك في إطار اتفاقية إنشاء "بيت مصر" التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والفرنسي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس أكتوبر 2018.

وتم فحص ملفات المتقدمين لمسابقة اختيار المهندس المعماري لإنشاء بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس من بين 59 شركة مصرية وفرنسية تقدمت لهذه المسابقة، حيث وقع الاختيار على أفضل خمس شركات سيتم الاختيار فيما بينهم.