وضعت الإدارة العامة للمرور في محافظة السويس، ملصقات بتعريفة التاكسي الرسمية داخل السيارات التاكسي من أجل إلزام سائقي السيارات بتطبيق تعريفة الأجرة.

وأشرف ضباط شرطة المرور، على التنفيذ ولصق التعريقة على السيارات التاكسي ووضعها بداخلها تنفيذًا للتعليمات.

وأكد قيادات المرور، للمواطنين و للسائقين في الشارع، ضرورة وضع ملصقات على سيارات التاكسي تحمل أرقام طوارئ المرور للإبلاغ عن أي سيارة، لا تلتزم بتشغيل العداد وتطبيق التعريفة الجديدة.

وناشدت مرور السويس، المواطنين بالإبلاغ فورًا عن أي سيارة تاكسي لا يلتزم قائدها بتشغيل العداد، مؤكدًا أن وقف الترخيص سيكون مصير كل من يخالف التعريفة أو لا يجري تشغيل العداد.

وكان اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، قد اعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الاخري وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، ممثلي لجنة الإشراف على المواقف، إدارة المرور، مباحث المرور، مباحث التموين، مديرية التموين، إدارة الازمات بالمحافظة، مركز المعلومات، وإدارة الإعلام.

وشدد المحافظ على إدارة المرور ومباحث المرور ولجنة الإشراف على المواقف، بضرورة تفعيل القرار ومتابعة تنفيذه، وشن حملات مكثفة على السيارات للالتزام بالتعريفة المقررة، وتوقيع الغرامات على السيارات غير الملتزمة بالتعريفة الجديدة.