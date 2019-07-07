أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق اسم الشهيد الرائد محمد أحمد إسماعيل بركات - على مدرسة تل مفتاح الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بأبو حماد.

محافظ الشرقية: إطلاق اسم الشهيد يأتي تخليدا لذكراه الطاهرة

وأكد محافظ الشرقية، أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية، مطالبا أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

كانت أسرة الشهيد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد على مدرسة تل مفتاح الابتدائية وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة أبو حماد لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة و بعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرار المحافظ بإطلاق اسم الشهيد الرائد محمد أحمد إسماعيل بركات على مدرسة تل مفتاح الابتدائية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية.