استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، مشجعي منتخب مدغشقر، قادمين على متن رحلة خاصة من طراز إيرباص 380، أكبر طائرة في العالم، لمساندة منتخب بلادهم في المباراة التي سيواجهها أمام الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المطار استقبل طائرة خاصة من طراز إيرباص 380 على متنها 474 مشجعا، جرى إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار، وغادروا المطار على متن 12 أتوبيسا خاصا بمشجعي البطولة الأفريقية.

كان مطار القاهرة الدولي استقبل، صباح اليوم، رئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجولينا، في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسؤولين؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولمساندة منتخب بلاده في المباراة التي سيواجهها أمام الكونغو الديمقراطية.