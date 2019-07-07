دعا ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إيران إلى الامتناع عن اتخاذ المزيد من التدابير، التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وانتهاك الاتفاق النووي.

وأضاف أن روسيا تتفهم الخطوات التي اتخذتها إيران، والأسباب التي دفعتها إلى تنفيذها، لكننا ندعوها إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات التي يمكن أن تزيد من تعقيد الوضع معها، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أكد أن جميع الإجراءات التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي ضمن اتفاق 2015، يمكن الرجوع عنها، بشرط أن تفي الأطراف الأوروبية الموقعة بالتزاماتها، وأن إيران تدخل اليوم جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي.

وتابع: "نحتفظ بكل الحق في مواصلة تطبيق التعويضات القانونية وفقا للاتفاق النووي، من أجل حماية مصالحنا في وجه الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة".