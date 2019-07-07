خلاف بـ"نقل النواب" عن سوء عدد من الطرق وتأخير الصيانة

شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبدالواحد خلافا بخصوص فتح ملف سوء حالة عدد من الطرق وتأخر الصيانة لهذه الطرق.

وأكد أيمن مختار سكرتير عام المحافظة المنوفية، أن أعمال الصرف الصحي تحول دون استكمال صيانة عدد من الطرق؛ ليرد النائب صابر عبد القوي مقدم طلب الإحاطة بشأن سوء حالة طريق "القناطر الخيرية - الباجور"، بأن أعمال الصرف الصحي لا تتعدى 20% من الطرق، وأن باقي الطرق يُمكن العمل فيها.

ووجه النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة، لممثل الهيئة حديثه، قائلا: "أنت لم تحترم اللجنة في ردك، طلبنا خطة الصيانة في طريق جالنا طريق آخر، أنا حاسس إني بسمع حواديت"، فسأل النائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة عن حجم إيرادات الهيئة، فرد ممثل الهيئة: "لا إله إلا الله"، وانفعل أمين سر اللجنة، قائلا: "هو أنا بقول أفلام رعب، كونك مش عارف إيه الايرادات بتاعتك فدي كارثة، أنا بطلب منك الاعتذار".