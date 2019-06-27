استقبل المهندس محمد الصادق مدير إدارة الري بالقناطر الخيرية، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، للمشاركة في حفل ختام الدورة التدريبية التاسعة والثلاثون في مجال "هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة" بالقناطر الخيرية.

وأجرى الوزير جولة تفقدية بحديقة عفلة لمتابعة أعمال الصيانة والتنظيف، وذلك لضمان تجهيز الحديقة لاستقبال روادها من الزائرين في أثناء فصل الصيف ومتابعة مباريات كاس أمم أفريقيا بالحديقة من خلال توفير شاشتي عرض بالمسرح الروماني بوسط الحديقة وممشى أهل مصر على النيل.