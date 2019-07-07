بريطانيا تطالب إيران بإيقاف أنشطتها غير المتسقة مع الاتفاق النووي

طالبت وزارة الخارجية البريطانية، إيران بضرورة توقف أنشطتها غير المتسقة مع التزاماتها في الاتفاق النووي، منوهة بأنها تنسق حاليا من خلال لجنة مشتركة مع جميع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، حسبما أفادت"سكاى نيوز عربية".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد جدد اليوم إدانته لطهران بسبب انتهاكها الاتفاق النووي، الموقع بين إيران والقوى الدولية في فيينا عام 2015، مبنية أن قرار إيران بتخصيب اليورانيوم فوق المستوى المتفق عليه عام 2015 هو "انتهاك" صريح للاتفاق، وطالب بضرورة استئناف الحوار في 15 من يوليو الجاري بين الأطراف الموقعة على الاتفاق.

وأعرب ماكرون، عن قلقه البالغ بشأن المخاطر المترتبة على إضعاف الاتفاق النووي وتبعاته المحتملة، مبينا أنه سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والشركاء المعنيين لوقف تصعيد التوتر المرتبط بالقضية النووية الإيرانية.