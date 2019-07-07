ألمانيا تدعو إيران إلى وقف جميع الأنشطة المخالفة للاتفاق النووي

دعت وزارة الخارجية الألمانية، إيران إلى وقف جميع الأنشطة غير المتسقة مع التزاماتها بالنووي، حسبما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل لها.

وقالت الخارجية الألمانية "نحن على اتصال مع المشاركين الآخرين، بشأن الخطوات التالية بعد انتهاك إيران للاتفاق".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتجيتش، اليوم، أن أعضاء الاتحاد قلقون للغاية من تجاوز إيران مستوى التخصيب إلى أكثر 3.67%.

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران بشدة إلى وقف التصعيد والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها، مضيفاً "ننتظر المزيد من المعلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي بشأن الاتفاق النووي، "نتشاور مع الأطراف المعنية بشأن الخطوات المقبلة بمقتضى الاتفاق النووي".

وقالت طهران إنها سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم المخصب، إلى أكثر من 3.67% "خلال ساعات".

كما هددت بالتخلي عن التزامات أخرى في المجال النووي خلال 60 يوماً، في حال لم يتم إيجاد "حل" مع شركائها ضمن الاتفاق النووي الإيراني لتلبية مطالبها.