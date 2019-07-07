تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع رأس المال السوقي بقيمة 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.231 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 17229 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 4.52% ليغلق عند مستوى 570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 3.89% ليغلق عند مستوى 1464 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 121 مليون ورقة مالية بقيمة 470 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.6 ألف عملية لعدد 152 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.68%، والعرب على 10.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة مليون جنيه، 43.6 مليون جنيه، 58.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 24.8 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 76.4 مليون جنيه، على التوالي.