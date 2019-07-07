قالت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منتصف الشهر الجاري، تنفيذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن البطاقات مخصصة لذوي الإعاقة الذين أنهوا إجراءات الكشف الطبي الوظيفي المميكن، والذي يثبت نوع وشدة الإعاقة، مؤكدة أن بطاقة الخدمات المتكاملة ستقدم لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة سواء ممن يحصلون على الدعم النقدي "كرامة"، أو الذين تم رفضهم.

وأضافت "القباج"، في تصريحات صحفية، أنه سيتم تسجيل كافة أشخاص ذوي الإعاقة سواء كانوا فقراء أو أغنياء، بمجرد انتهاء وزارة الصحة من كافة التجهيزات خلال أغسطس المقبل، موضحة أنه على الراغبين في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إجراء كشف طبي تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة، أو أحد الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية، ثم التوجه لمكاتب التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج البطاقة باستيفاء الكشف الوظائفي، وتحديد نسبة الإعاقة بحسب التقارير الطبية.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق والتعاون أيضا مع كافة الوزارات المعنية، ومنها وزارة المالية، للتأكد من جاهزيتها لمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الامتيازات التي تقرها بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي توفرها لهم الدولة حال ثبوت استحقاقهم.

وأوضحت أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل على الموقع الإكتروني، بعد إعلان وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد المستشفى الذي سيتم عمل إجراء الكشف الطبي بها وميعاد إجراء الكشف، بالإضافة إلى تحديد الفحوصات الطبية التي يتطلبها كل نوع إعاقة، ومناشدة المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة خدمات متكاملة، بالتوجه لإجراء الكشف الطبي ومعه الفحوصات المطلوبة كاملة إلى المستشفى التي تم تحديدها له.

وقالت نائبة وزيرة التضامن، إن الخطوة التالية بعد الكشف الطبي تتمثل فى إجراء التقييم الوظائفي الذي يستعين بالتقرير الطبي للمواطن، واستكمال الاستمارات المطلوب إستيفاءها لتسجيل درجة إعاقة المواطن، وأخذ صورة شخصية له، ثم إرسال كافة البيانات إلى الشركة المسؤولة عن ميكنة منظومة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.