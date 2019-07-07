طالب الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوي، مجلس النواب بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي مع ممثلي اتحاد العمال وأصحاب المعاشات حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وقال مجدى البدوى رئيس الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنه من خلال القراءة الأولية لمشروع القانون اتضح غياب التكافل الاجتماعي في المشروع.

متابعا: "على الرغم من مطالبتنا بضرورة تغيير قانون التأمينات الاجتماعية الحالي حتى تشمل مظلته جميع العمالة المصرية خاصة غير المنتظمة لا يجب التسرع في إقرار قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يتم دراسته بشكل جيد لأن هذا القانون ضمان للستر الاجتماعي".

جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية التي عقدها اتحاد عمال الإسكندرية اليوم بالمحافظة.