لم يقتصر تّدخل النظام القطري في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية، وقيامها بدعم وتحريض الإرهابيين على تفتيت هذه الدول بل امتدت أياديه إلى ليبيا لتتكشف شيئا فشيئا مع تصاعد الأزمة على مدار الأشهر الماضية، حسبما بّين تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

واستعرض التقرير وضوح التدخل القطري في الشأن الليبي من أجل تمكين الإخوان من حكم ليبيا والسيطرة على مقدرات الدولة الليبية، حيث كشف التقرير مؤامرة قطرية جديدة في ليبيا لتضاف لسجل الدوحة المخزي، وأجندتها الخبيثة الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار، وبث الفوضى في المنطقة.

وأظهر التقرير تورط قطر وحكومة فايز السراج التي تّدعم ميليشيات طرابلس في واقعة العثور على صواريخ "جافلين" الأمريكية في مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية، حيث وجد علاقة مشبوهة تجمع بين السراج ومايكل سولمان، الشريك في شركة "ميركوري" للعلاقات العامة، حيث إن تلك الشركة تعمل لصالح الحكومة القطرية.

وتعود قصة السراج و"ميركوري" لمطلع أبريل الماضي، حيث تعاقد الأول مع الشركة التي تعمل في مجال العلاقات العامة، بهدف محاولة تغيير الموقف الأمريكي من الجيش الوطني الليبي، وترتبط الشركة الأمريكية بعلاقات خاصة مع النظام القطري إذ تعمل لصالح الدوحة، وتسعى بشكل مستمر إلى تحسين صورة بلادها.

كما أن السراج، بحسب التقرير، ينفق من خزينة البنك المركزي الليبي 150 ألف دولار شهريا، و1.8 مليون دولار سنويا، لصالح هذه الشركة، وسط محاولات قطرية مستميتة لإيقاف زحف الجيش الوطني الليبي نحو تحرير العاصمة الليبية طرابلس من الميليشيات المسلحة.