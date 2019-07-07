تابع المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اليوم، سير العمل في الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في 22 من يونيو الماضي، وتستمر لمدة شهر بجميع المراكز والقرى والنجوع، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتبين من تقرير مديرية الطب البيطري أن العدد الإجمالي للحيوانات، التي تم تحصينها وترقيمها وتسجيلها، منذ انطلاق الحملة وحتى أمس السبت، بلغ 59 ألفا و870 رأسا بواقع 51 ألفا و575 من الأبقار و7480 من الجاموس و815 من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال الحملة، بحسب الجدول المحدد، لتغطية كل قرى ومراكز المحافظة على مدار شهر كامل.

ووجه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية على مستوي المدن والقرى بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق المستهدف من الحملة، مشددا على تكثيف الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين في مختلف مناطق المحافظة، لحين تغطية جميع مناطق المحافظة وحماية الثروة الحيوانية.

من جانبه أوضح طارق الوكيل، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية استعدت بوقت قبل انطلاق الحملة القومية من خلال تجهيز أكثر من 80 لجنة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، وإعداد وتجهيز الفرق الطبية والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفيراحتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة في الحملة.