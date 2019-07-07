أجلت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين بينهم سيدتين، بتهمة استغلال الأطفال في التسول بشوارع محافظة القليوبية، إلى شهر أكتوبر المقبل.

وعقدت المحكمة، برئاسة المستشار سامي بريك، وعضوية المستشارين أيمن الصحن، سعيد عيسى، وأمانة سر المحمدي الباجوري، ووقررت تأجيل النظر في القضية إلى شهر اكتوبر القادم، لحضور أحد المتهمين.

وتعود أحداث الواقعة، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، 3 أشخاص، (ممدوح.ا، حنان.ع، سعدية.غ)، برفقتهم طفل رضيع 10 شهور، دون شهادة ميلاد ويستغلونه في التسول من المارة، ما يعرض حياة الطفل للخطر، وبإحالة الواقعة للنيابة العامة قررت إحالتها الى محكمة استئناف طنطا للنظر في القضية، ووجهت لهم النيابة تهمة استغلال الأطفال الرضع في التسول والحصول على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.