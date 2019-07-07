طلب إحاطة حول تضرر الأطباء من إلغاء "البورد المصري"

قال العميد أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للمجلس حول تضرر بعض الأطباء من إلغاء النظام المعروف بـ"البورد المصري" وهو نظام تدريبي يعادل الزمالة.

وكانت وزارة الصحة، قد قررت إلغاء نظام "البورد المصري" بعد مرور عامين على إقراره فترة تولي الوزير السابق للصحة الدكتور أحمد عماد الدين.

وقال "جمال"، "تلقيت مئات من الرسائل والشكاوى من أبناء مصر من خريجي كليات الطب، الذين تقدموا للدراسات العليا بنظام (البورد المصري) والتحقت أول دفعة بهذا النظام في العام الماضي، وتستمر الدراسة فيه عامين، كما تم استقبال طلبات من الدفعة الثانية لهذا العام، ثم فوجئ الجميع بصدور قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بإلغاء هذا النظام دون النظر للعام الذي مضي في عمر أبنائنا، أو من تقدم للدراسة خلال العام الجاري"، مشيرا إلى أن مديريات الصحة بالمحافظات منح الأطباء الملتحقين بهذا النظام إجازة لاستكمال دراستهم.

وأوضح، "من وجهة نظري كان لزاما على وزارة الصحة الحفاظ على مستقبل أبنائها من الأطباء، فكان يتحتم عليها أداء دورها بإخطار الدفعة الثانية التي تقدمت هذا العام بأنها ستكون أخر دفعات نظام (البورد المصري)، وهذا لم يحدث".

وأشار إلى أن نقابة الأطباء تقدمت بطلب رسمي، للحفاظ على حقوق هؤلاء الأطباء، وتقدمت كنائب عن الشعب بمذكرة رسمية للوزيرة، لاتخاذ اللازم بخصوص ذات الشأن.