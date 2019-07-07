انتهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طبقاً لتوصية المجمع المقدس الأخير، من تأهيل الأساقفة الجدد الذين تمم البابا سيامتهم فى 9 يونيو الماضى، وهم: «الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالجبل الشرقى بـ«أخميم» فى سوهاج، الأنبا بولس أسقف إيبارشية شرق كندا، الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط فى أسيوط».

وقال مصدر كنسى، لـ«الوطن»، إن حفل التجليس الأول للأساقفة الجدد سيكون من نصيب الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والمقرر إقامته 12 يوليو الحالى، بعد انتهاء «الكورس» الذى أعدته لجنة الإيبارشيات بالمجمع المقدس لتأهيل الأساقفة الجدد للمهام الرعوية بناء على توصية المجمع المقدس للكنيسة فى اجتماعه الأخير.

وأضاف المصدر أن المجمع كان أقر توصية بتأجيل تجليس الأساقفة الجدد فترة من شهر إلى 3 أشهر حتى يتفرغ الأسقف للدراسة وتبادل الخبرات الإدارية والمالية والتنظيمية ومواجهة المشكلات، وهو ما تم فعلياً، حيث قام الأساقفة الجدد بزيارة الإيبارشيات للوقوف على النظم الإدارية والمالية قبل تجليسهم، كما تضمّن البرنامج عقد لقاءات بين الأساقفة الجدد والبابا تواضروس الثانى، فضلاً عن حضور دورة بمعهد التدبير الإدارى التابع للكنيسة والذى يشرف عليه الدكتور مجدى لطيف السندى، وهى الدورة التى استغرقت 6 أيام على مدار 3 أسابيع.