أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، بدء إطلاق قواعد المنشأ لمنطقة التجارة الإفريقية.

ودعا مقدم الجلسة، الرئيس السيسي، إلى الوقوف والإمساك بمطرقة، والضرب بها، بعد العد من 1 إلى 3 من الحضور، لإعلان بدء قواعد المنشأ.

وافتتح الرئيس السيسي، أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية الـ12، المنعقدة في النيجر.

وشهدت القمة إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، بعد استكمال نصاب تصديقات دول القارة، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وتعد تلك الاتفاقية أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعا، نظرًا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.