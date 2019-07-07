"تحية لجمهور مصر".. عبد الحميد يُعلق على خروج المنتخب من أمم أفريقيا

أعرب الإعلامي عمرو عبد الحميد، عن أسفه الشديد وحزنه عقب خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا أمس بهدف مقابل لا شيء وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تُنظمها مصر، من دور الـ 16، موضحًا أن الأمر بدون مبالغة أو تهويل محزن للغاية، وعاش غالبية الشعب المصري ليلة حزينة جدًا أمس.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه يقول غالبية الشعب المصري لأن هناك أقلية تُحب تصفية حساباتها مع الدولة عندما يّمس الدولة أي مكروه سواء خروج من بطولة أو استشهاد لضباط ومجندين جراء العمليات الإرهابية.

ووجه الإعلامي، الشكر الجزيل والعرفان والتقدير والفخر للجمهور المصري العظيم سواء الذين حضروا مباراة أمس في ستاد القاهرة، أو أمام شاشات التليفزيون، حيث إنه كان في الاستاد أمس، ورأي مشهد رائع وتشجيع لم ينقطع منذ دخول الجماهير وحتى نهاية المباراة.

وتابع: "كنت قاعد جنب نشأت الديهي في المدرجات ورغم كده مكناش سامعين بعض من صوت الجماهير، عاش الجمهور المصري وعاش المصريين اللي هتفوا مصر، مصر، حتى بعد إحراز جنوب أفريقيا هدفا".

وفجر منتخب جنوب أفريقيا كبرى مفاجآت البطولة بفوزهم على منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا لربع نهائي البطولة ليواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل، فيما ودع الفراعنة البطولة من ثمن النهائي.