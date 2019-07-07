وصل صباح اليوم أندريه راجوليناز رئيس جمهورية مدغشقر إلى القاهرة، في زيارة لمصر لمساندة منتخب بلاده في مباراته أمام الكونغو اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

بدأ حياته العملية في سن مبكر.. أحب الموسيقى من صغره وعمل DJ

ووصل إلى مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية مساء أمس السبت، أبناء الرئيس أندريه، ووزير الرياضة بمدغشقر، لمساندة منتخب بلادهم.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الرئيس أندريه راجوليناز، حسب تقرير الوكالة الألمانية.

1- يعرف أندريه في بلاده بأنه زعيم الأمة رغم أن عمره لا يتعدى الـ45 عاما.

2- أول مهنة امتهنها كانت بمجال الـDG، فكان مولع بحب الموسيقى وهو في مرحلة الثانوية.

3- يعرف عن راجوليناز أنه عصامي منذ صغره، فكان ينفق على نفسه من الحفلات التي يقيمها، بالرغم من انتماءه لعائلة ثرية نسبيًا.

4- والده العقيد متقاعد روجر إيف راجولينا، له جنسية مزدوجة وحارب من أجل الجيش الفرنسي في حرب الجزائر.

5- اختار أن يوقف دراسته بعد الانتهاء من البكالوريوس، ليبدأ مشواره العملي كريادي أعمال عصامي.

6- في سن الثالثة عشر أصبح راجوليناز بطل وطني في لعبة الكاراتيه لفئة الناشئين وكان ذلك عام 1987.

7- شغل منصب رئيس السلطة الانتقالية العليا في مدغشقر في 21 مارس 2009، وكان يبلغ من العمر 35 عامًا عندما أدى اليمين، فكلن أصغر رئيس في تاريخ مدغشقر، وأصغر رئيس حكومة في العالم في ذلك الحين، وظل في المنصب حتى 25 يناير 2014.

8- وفي مايو 2013 أعلنت زوجة رافالومانانا رئيس مدغشقر الذي سبق أندريه ترشيحها للانتخابات الأمر الذي دفع راجوليناز إعلان ترشحه هو الاخر، فحسمت محكمة انتخابية خاصة في أغسطس 2013 بأن ترشيحات كلاهما باطل ولا يسمح لهما بالترشح لهذا المنصب وبالفعل أعلن راجولينا تأييده للمرشح الرئاسي هيري راجاوناريامبينينا الذي فاز في سباق الانتخابات الرئاسية 2014 بعد استقالة أندري راجوليناز رسميًا في 25 يناير 2014.

9- في أوائل أغسطس 2018، كان أندري راجوليناز أول من سجل ترشيحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وبدأت الحملة في أكتوبر 2018، فواجه راجوليناز خصومه التاريخيين رافالومانانا وراجوناريمابيانينا، إلا أنه فاز بالانتخابات وتم تنصيبه رئيسا لمدغشقر من جديد في 19 يناير 2019.

10- حصل على عدة جوائز وتكريمات، فحصل عام 2013 على لقب أفضل رجل أعمال شاب في مدغشقر من قبل البنك الفرنسي.

11- له ولدان وابنة وحيده.