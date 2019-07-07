انطلقت الآن الجلسة الثانية لأعمال القمة الأفريقية الاستثنائية، التي تقام في نيامي، بالنيجر، والتي يترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشهد القمة إطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وتعد تلك الاتفاقية أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.