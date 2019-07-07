طالبت وزارة التنمية المحلية مسئولى المحافظات بسحب تراخيص السائقين غير الملتزمين بالتعريفة الجديدة وإلغاء رخصة السيرفيس، وأكد بيان للوزارة، اليوم، أنه سيتم تشديد الرقابة وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين، ووضع ملصق على سيارات السيرفيس يتضمن خط السير والأجرة المحددة.

وحذرت الوزارة قائدى سيارات الأجرة من محاولة استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة الوطن، وزيادة قيمة أجرة الركوب عن التعريفة القانونية أو تقطيع المسافات، لأنه سيتم التعامل بحسم مع أى شكاوى فى هذا الإطار.

8 عقود شراكة استثمارية بـ٢٥ مليار جنيه لإنشاء مناطق لوجيستية ومراكز تجارية.. وتوفير 200 ألف فرصة عمل

وتواصل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لليوم الثالث على التوالى متابعة سير الأوضاع فى المحافظات، والتفاعل مع أى شكاوى أو مشكلات تواجه المواطنين وحلها فوراً.

فى سياق آخر، وقَّعت الحكومة ممثلةً فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، ٨ عقود شراكة مع مستثمرين ومطورين تجاريين بنظام الشراكة لإقامة مناطق حضارية بمحافظات الشرقية، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، والأقصر، وقنا، والفيوم، ومدينة العبور الجديدة، بناء على توجيهات رئاسية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وربط المحافظات بشبكة من اللوجيستيات الحديثة وأنشطة تجارية متنوعة للتسهيل على المواطنين.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، إن قيمة الاستثمارات تصل إلى ٢٥ مليار جنيه، وتوفر ٢٠٠ ألف فرصة عمل.