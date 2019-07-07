استقالة اتحاد كرة القدم المصري، حلم انتظره غالبية الشعب المصري، بعد الخروج المهين لمنتخب مصر من كأس العالم العام الماضي والذي أقيم في روسيا، حيث هزم منتخب مصر في الثلاث مباريات التي خاضها، كما أكد الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذى ذكر أن بعض أعضاء اتحاد الكرة "جلدهم تخين"، على حد وصفه.

وقال "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، إن ما جرى من هزائم كروية وإخفاقات كان يجب على الاتحاد ورئيسه تقديم استقالته ليس أمس فقط بل من فترة زمنية طويلة، مؤكدًا أن استقالات الأعضاء في اتحاد الكرة أشفت غليل الجمهور الحزين.

وأشار الإعلامي، إلى أن منتخب مصر فشل في تخطي الدور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهُزم من جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء، رغم أن الدولة المصرية لم تبخل بكل هيئاتها ومؤسساتها عن تقديم الإمكانيات اللازمة لكي يتحقق الأمل وهو كأس البطولة، وكانت كافة الإمكانيات موجودة ومتوفرة، سواء من يوم الافتتاح الرائع للبطولة وحتى الآن.

وأوضح أن حفل الافتتاح أبهر العالم وتحدثت عنه كل صحف العالم، وأثبت أن مصر قادرة على تنظيم بطولات على أعلى مستوى، وبشكل لا يقل عن أي دولة في العالم، مضيفًا :" فعلا السنة اللي فاتت كنا منبهرين بحفل كأس العالم في روسيا، والحمد لله عملنا الافتتاح بشكل مبهر".