شهد رئيس دولة مدغشقر، أندريه راجوليناز، الصعود التاريخي لمنتخب بلاده لدور ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا، من مدرجات ستاد الإسكندرية، بعد الفوز على منتخب الكونغو بركلات الجزاء الترجيحية.

ووصل الرئيس الملجاشي أندريه راجوليناز، صباح اليوم، إلى القاهرة، في زيارة لمصر لمساندة منتخب بلاده في مباراته أمام الكونغو، ليشاهد تحقيق الإنجاز التاريخي ويرقص فرحًا في المدرجات.

أندريه راجوليناز، لم يكن أول رئيس جمهورية يحضر لمصر لدعم منتخب بلاده في كاس الأمم الأفريقية، فعلى الرغم من انتهاء ولايته، وفوز محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا، حضر الرئيس الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز مباراة منتخب بلاده مع مالي، على ملعب ستاد السويس، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

ومن السويس إلى الإسماعيلية، حض الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو مباراة منتخب بلاده ضد بنين، في افتتاح مشوار النجوم السوداء في كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك تنفيذً للوعد، الذي قطعه على نفسه للاعبين والجهاز الفني.

رئيس دولة غانا يهتم غالبًا بمنتخب النجوم السوداء وله العديد من المواقف معه، حيث استقبل بعثة منتخب غانا قبل سفرهم إلى دبي من أجل خوض معسكر الإعداد للبطولة، كما تدخل لحل أزمة المهاجم أسامواه جيان، ليتراجع عن قرار الاعتزال الدولي، وينضم لقائمة النجوم السوداء في البطولة.