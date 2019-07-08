شكَّل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرف عمليات بالوزارة عقب طرح الأسعار الجديدة للمحروقات أول أمس الجمعة، بالتعاون مع غرف عمليات المحافظات والمدن ورؤساء المجالس المحلية للتأكد من نشر اللوائح التي توجد عليها الإرشادات الخاصة بسعر الأجرة للسارات والسيرفيس والتي يتواجد عليها أيضاً خط سير الرحلات من بدايت الرحلة إلي نهايتها، حسبما أكد خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، على شاشة "mbc مصر"، أنه تم نشر هذه اللوائح في المواقف والطرق وأُلزم السائقون بوضع استيكر موضوع على وجهة السيارات مكتوب عليه خط سير الرحلة وسعر الرحلة.

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة قاما بحملات أمس على ميدان عبدالمنعم رياض وتفقدوا حال المواقف ومراعاة وضع السيارات للاستيكر في مقدمة السيارات وانتشار اللوائح الإرشادية في أرجاء المواقف، موضحًا أن هناك أرقاما ساخنة توجد على اللوحات الإرشادية، خاصة بكل محافظة وعند حدوث أي تجاوز من السائقين يتم الاتصال على الخط الساخن بدون أي احتكاك مع السواق مرسلاً اسم المشتكي مع رقم السيارة وسيتم التعامل مع السواق من قبل الجهات المختصة.

وتابع قاسم: "تم سحب رخص سيارتين من محافظة الجيزة لتجاوزهما القوانين، حيث أراد أحدهما تقسيم الرحلة إلى رحلتين، والآخر لم يعترف بالسعر الجبري للتعريفة وقام بزيادة سعر الرحلة"، كما أن هناك متابعات دورية على محطات البنزين للتأكد من عدم وجود أي ازدحام وعدم حدوث أي مخالفات وعلى مستودعات الأنابيب والأفران والمخابز، مؤكدًا أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز العادي.