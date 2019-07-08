ترامب: من الأفضل لإيران أن تكون "حذرة" بشأن تخصيب اليورانيوم

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إيران من خرقها الوشيك للحد الأقصى لتخصيب اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الكبرى.

وقال ترامب للصحفيين في موريستاون بولاية نيوجيرسي: "على إيران أن تكون حذرة، لأنّها تقوم بالتخصيب لسببٍ واحد، ولن أقول ما هو هذا السبب، لكنّه ليس جيّدًا، من الأفضل أن يكونوا حذرين".

والأسبوع الماضي، حذّر ترامب إيران من أنّها "تلعب بالنار" بعد أن أعلنت أنّها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصّب المنصوص عليه في الاتّفاق النووي لعام 2015.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردّاً على سؤال عمّا إذا كانت لديه رسالة لإيران "إنهم يعرفون ماذا يفعلون، يعرفون بماذا يلعبون وأعتقد أنهم يلعبون بالنار".