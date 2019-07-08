"اقتران الهزيمة باسم مصر أمر محزن".. مدحت صالح يعلق على الخروج من "كان"

"اقتران كلمة الهزيمة باسم مصر أمر صعب للغاية، حيث إن مصر لها مكانة عالية جدًا ويجب أن نعمل لكي نضع مصر في المكانة التي تستحقها في كل المجالات"، هكذا علق الفنان مدحت صالح، على هزيمة منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء من جنوب أفريقيا وتوديعه بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16.

وأضاف "صالح"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الرياضة في الأساس تُبنى على الأخلاق والفريق الفائز يجب تحيته والفريق الخاسر يتم مؤازرته من أجل تحسن مستواه في المستقبل.

وأشار الفنان إلى أنه من الصعب التوقع بالمنتخب الذي سيفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الحالية التي تُقام في مصر، مضيفًا: "البطولة هذه المرة مختلفة عن جميع التوقعات، كلنا كنا نتمنى حصول مصر على اللقب للمرة الثامنة ولكن محصلش نصيب".

وفجَّر منتخب جنوب أفريقيا كبرى مفاجآت البطولة بإقصاء منتخب مصر من البطولة بعد الفوز عليه بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16، وتأهل منتخب جنوب أفريقيا لربع نهائي البطولة ليواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل، فيما ودع الفراعنة البطولة من ثمن النهائي.