ضبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع محاولة تهريب أجهزة البلاي ستيشن وكمية من أدوات التجميل بالمخالفة للقانون، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

جاء ذلك بناء على إخطار مقدم من إدارة حركة البضائع وإدارة مكافحة التهريب الجمركي بنويبع مفاده اعتزام المدعو "ا.م " سائق السيارة رقم 6241 مصرية قادمة من السعودية تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة داخل جسم الشاحنة قيادته والمحملة عليها مشمول البيان الجمركي رقم 1893 لسنة 2019 أمتعة شخصية باسم "خ.ع .خ".

وجرى تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية فتبين وجود 8 أجهزة بلاي ستيشن مخفاة داخل تليفزيون ملون قديم و7 شاشات بلاي ستيشن و170 شال رجالي متنوع و29 دستة بودرة أساس موزعة داخل الأمتعة الشخصية .

وبلغت قيمة المضبوطات 48600 جنيه كما بلغت قيمة التعويضات المستحقة 38415 جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وحُرر محضر ضبط رقم 49 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.