لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 7 أشخاص آخرين، بجروح وسحجات وكدمات، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بترعة الكريون بمركز كفر الدوار فى البحيرة، اليوم الخميس.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، وإنقاذ المصابين، ورفع السيارة من المجرى المائي، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، اخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، بانقلاب سيارة ملاكى بترعة الكريون بنطاق المركز، وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى، إلى مكان الحادث، وتمكنت من انتشال جثة الطفلة سندس سليمان الخولي 3 سنوات، مقيمة بمنطقة الفاخورة بنطاق المركز، وتم وضعها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بكفر الدوار.

كما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، من رفع السيارة من المجرى المائى، وأسفر الحادث عن إصابة "دنيا عبد الحميد القزاز، 25 سنة مقيمة بقرية الكريون بمركز كفر الدوار، فتحي محمود الخولي 25 سنة مقيم بالفاخورة بنطاق المركز، ليلي صبحي محمد 30 سنة، مقيمة بذات العنوان، عماد شحاتة سعداوي 28 سنة، وشقيقه حسن شحاته سعداوي 28 سنة، عبد الرحمن خليل الخولي 26 سنة، ايمان محمد عبدالحسين 19 سنة مقيمة بالجيزة، وجميعهم مصابين بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.