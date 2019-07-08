كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن تعرض سيارتها للسرقة، بعد يومين من زفاف نجلها بأحد فنادق القاهرة.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إزاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق"، مضيفة: "أكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابني وشنطة هدومه وبدلة فرحه".

وتابعت: "سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة أفضي العربية وأجلت لما ارجع من مشوار في مدينة نصر".

ووجهت نشوى مصطفى، رسالة لمن سرقها قائلة: "إلى الأستاذ الحرامي ربنا ينتقم منك"، مختتمة منشورها بـ "قدر الله وماشاء فعل الحمد لله" .

واحتفلت الفنانة نشوى مصطفى، الجمعة الماضية، بحفل زفاف نجلها "عبدالرحمن"، في أحد الفنادق الكُبرى بالقاهرة.

وظهرت نشوى مصطفى خلال الحفل، بفستان "منفوش" طويل، بأكمام، جاء باللون الـ"أوف وايت"، مُرصع بالفصوص اللامعة من الأعلى، والرِّيِش في نهايته.

وأحيا حفل الزفاف، الفنان مصطفى قمر، الذي قدم مجموعة من أشهر أغانيه، كما أدَّى معه نجما مسرح مصر "علي ربيع، محمد عبدالرحمن"، بينما أدت نشوى مصطفى أغنية فكاهية لنجلها في بداية الحفل.