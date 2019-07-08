أعلنت شركة مواصلات مصر تعريفتها الجديدة لشبكة مواصلاتها، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة لتحريك أسعار المحروقات، وهي كما يلي في كارت مواصلاتي.

تذكرة الميني باص 10 جنيهات زادت بقيمة جنيهين لتصبح 12 جنيها.

تذكرة الأتوبيس الكبير 10 جنيهات زادت بقيمة جنيه ووصلت إلى 11 جنيها.

التذكرة بقيمة 12 جنيها زادت لتصل لـ13 جنيها.

ويصل سعر التذكرة خارج الكارت 15 جنيها.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية الجمعة، تحريك أسعار الوقود اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ مصر مستمرة في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها.