يترقب عشاق كرة القدم، انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر بدءً من غدا الموافق 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وتلعب المجموعة الأولى مبارياتها على استاد القاهرة الدولي.

وتستعرض "الوطن" المواصلات إلى استاد القاهرة وأسعارها وخريطة الوصول كالتالي:

- من عبدالمنعم رياض يمكن استقلال ميكروباص لشارع مكرم عبيد، يمر على الاستاد، وسعر الأجرة 4 جنيهات.

- من رمسيس، يمكن استقلال ميكروباص حتى ستاد القاهرة، وسعر الأجرة 4 جنيهات.

- يمكن استقلال أتوبيس نقل عام إلى ميدان رابعة العدوية، يمر على الاستاد، وسعر الأجرة 3 أو 4 جنيهات.

- من مصر الجديدة يمكن استقلال اتوبيس نقل عام متجه إلى ميدان رابعه العدوية، و سعر الأجرة من 4 إلى 3 جنيهات.

- من ميدان السيدة عائشة يمكن استقلال ميكروباص إلى شارع عباس العقاد، يمر على الاستاد وسعر الأجرة 5 جنيهات، ويمكن استقلال ميكروباص لموقف العاشر يمر ببوابات الاستاد من صلاح سالم وسعر الأجرة 6 جنيهات.

- في حال استقلال مترو الأنفاق، يتم النزول محطة مترو الاستاد، وصولا لاستاد القاهرة الدولي، وسعر تذكرة المترو 3 أو 5 أو 7 جنيهات- وفقا لعدد المحطات.

وأعلنت "مواصلات مصر" طرح عدد من العروض والتخفيضات خلال أيام مباريات المنتخب المصري، حيث طرحت سعرًا موحدًا لكل التذاكر لتصل إلى 5 جنيهات فقط على كل الخطوط وفي كل المركبات سواء الأوتوبيسات الكبيرة أو "الميني باص" من خلال عملاء الكارت الذكي أو (singel tichet).

وبعد الوصول لاستاد القاهرة يقوم مالك تذكرة الدرجة الأولى باستخدام شارع ممدوح سالم للمدخل الرئيسي للاستاد، ومالكي تذكرة الدرجة الثانية يقوموا بالتوجه للاستاد من خلال شارع يوسف عباس، أما مالك تذكرة الثالثة يمين يصل للاستاد من خلال طريق النصر، ومالك تذكرة الثالثة شمال يصل للاستاد من خلال شارع يوسف عباس.

ويوجد علامات إرشادية باستاد القاهرة للوصول للمكان المخصص للمشجعين.