سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر صرف الدولار في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الإثنين 8 يوليو الجاري.

وتقدم "الوطن" لقرائها متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك مثل الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران التنمية

سجل سعر الدولار في بنك مصر إيران التنمية اليوم 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.