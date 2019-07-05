توقع الخبير الاقتصادي فخري الفقي، انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن المعروض من الدولار أصبح أكثر مما كان عليه سابقًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الصادرات المصرية وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والسياحة زادت معدلاتها كثيرًا، حيث كان إجمالي حصيلتها في عام 2017 حوالي 71 مليار دولار ، وزادت لتصبح 82 مليار دولار 2018، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تزيد عن 90 مليار دولار في نهاية 2019.

وتابع: "هذه الزيادة تجعل المعروض من الدولار أفضل، وهناك مصدر آخر وهو الاقتراض بضمان سندات دولارية، والأموال الساخنة، التي تحسنت بدورها كثيرًا".

وتطرق "الفقي"، إلى رفع الدعم عن أسعار البنزين بعد القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة صباح اليوم، لافتًا إلى أنه جرى الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على وضع آلية لحساب سعر البنزين كل 3 أشهر طبقًا لسعر خام برنت.