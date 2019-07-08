سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 8 يوليو الحالي، وتقدم "الوطن" سعر صرف اليورو اليوم في عدد من البنوك الخاصة والحكومية مثل بنك التعمير والإسكان والأهلي والمصرف المتحد على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 18.68 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول 18.54 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.59 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر إيران التنمية

سجل سعر اليورو في بنك مصر إيران التنمية 18.52 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 18.54 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.