أطلقت مديرية الصحة بشمال سيناء، صباح اليوم، قافلة طبية إلى حي الكرامة شرق مدينة العريش، للكشف على المرضى من النساء والأطفال وكبار السن، بالمجان.

وقال طارق شوكة مدير الصحة، في بيان اليوم، إن القافلة هي الرابعة خلال الشهرين الماضيين، لأهالي حي الكرامة، مؤكدا إعطاء الدواء بالمجان بحسب تعليمات وزارة الصحة واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضاف "شوكة"، أن القافلة الطبية تشمل عدة تخصصات، بجوار مسجد الحي الرئيسي، وذلك لرفع المشقة عن سكان الحي، والعمل على تنفيذ خطة المحافظة بايصال جميع الخدمات للحي وتذليل العقبات.