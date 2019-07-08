لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بمساكن منطقة الأزهر بحي شرق أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أسيوط الجامعي تحت تصرف النيابة.

وأخطر العميد حمدي هاشم رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بسقوط شاب من الدور الرابع بمساكن الأزهر بجوار المدرسة التجريبية.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث القسم وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع "أحمد م.أ." 18 سنة، من قرية بصرة التابعة لمركز الفتح.

وبسؤال شهود العيان، أقروا بأنهم فوجئوا بالمجني عليه يسقط من الدور الرابع دون معرفة الأسباب.

وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة ومعرفة أسبابها، وحرر المحضراللازم ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.