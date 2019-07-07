لقيت طفلة مصرعها، في حريق اندلع داخل 7 منازل و5 عشش في منطقة كوم الحامض، دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، بسبب تطاير شرر من فرن بلدي.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير الأمن، إخطارا بالواقعة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط مباحث مركز طما، وأخمدت النيران.

وتبين نشوب حريق في المنازل والعشش المشار إليها آنفا لذات السبب المتقدم.

وأسفر الحريق عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام.

وقال المحاسب عدلي أبو عقيل، رئيس مدينة طما، إنه جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، مشيرا إلى أنه نظرا لضيق الشوارع بالمنطقة التي وقع بها الحريق، تم مد خراطيم السيارات لمسافة 2 كيلو متر.

وأشار رئيس المدينة، إلى احتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفوق بعض الطيور والحيوانات، حيث كلَّف مديرية الطب البيطري للانتقال واتخاذ اللازم.

وأوضح أنه كلف أيضا، وحدة التضامن الاجتماعي بطما، بالانتقال إلى مكان الواقعة، وتقديم المساعدات للمتضررين من الحريق.