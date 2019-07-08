قالت الدكتورة ميسون قطب عميدة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إنّ الكلية شهدت إقبالا كثيفا من قبل طلاب الثانوية العامة في ثالث أيام اختبارات القدرات، لإعداد الأوراق المطلوبة لاجتياز الاختبارات، سواء تفعيل الفيزا كارت لسداد المصروفات أو معرفة مواعيد الاختبارات.

وأضافت ميسون لـ"الوطن" أنّ عدد الذين أدوا امتحانهم اليوم 134 طالبا، موضحة أنّ الكلية نظمت أكثر من مكتب استرشادي لطلاب الثانوية العامة، لإرشادهم على كيفية استخدام نظام الفيزا كارت، فضلا عن ندوات تعريفية للطلاب لمعرفة كيفية اجتياز اختبارات القدرات.